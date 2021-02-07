Стал известен стартовый состав «Спартака» на контрольный матч с «Ригой»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала стартовый состав команды на товарищеский матч с «Ригой» в рамках тренировочного сбора красно-белых в Дубае.
Отметим, что игра начнется в 15:00 по московскому времени.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Хендрикс, Айртон, Зобнин, Игнатов, Маркитесов, Бакаев, Роша, Соболев.
Запасные: Ребров, Джикия, Маслов, Гапонов, Урунов, Умяров, Крал, Мозес, Ларссон, Понсе.
Вчера подопечные Доменико Тедеско одержали волевую победу над солигорским «Шахтером» (2:1).
источник: ФК «Спартак»