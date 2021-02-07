Кингсли Коман: Левандовски – лучший нападающий в мире, в этом году он получит «Золотой мяч»

Фланговый полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением по поводу игры его партнера по команде Роберта Левандовски.

Напомним, что в прошлом сезоне 32-летний поляк стал лучшим игроком года по версии ФИФА, УЕФА, а также Globe Soccer Awards. Форвард помог мюнхенцам выиграть Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов

– Левандовски на данный момент является лучшим нападающим в мире, да и в целом он один из лучших игроков на планете. Он заслужил «Золотой мяч» в прошлом году, но нет проблем, он станет обладателем этой награды в 2021-м, – цитирует Комана Telefoot.

Ранее издание France Football отменило вручение «Золотого мяча» из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 26 матчах, забив 27 голов и отдав семь ассистов.