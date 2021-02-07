Соболев получил травму колена в контрольном матче с «Ригой»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил повреждение в товарищеской встрече против «Риги», которая проходит в данный момент на сборе красно-белых в Дубае.

Отмечается, что во время одного из эпизодов первого тайма 23-летний россиянин столкнулся с игроком соперника Уэсли и травмировал колено. Футболист смог покинуть поле только в сопровождении докторов москвичей. Пока столичный клуб не сообщил о степени серьезности повреждения.

Напомним, в середине января Соболев вернулся в общей строй «Спартака» после операции на колена, из-за которой он пропустил более двух месяцев.

В нынешнем сезоне форвард забил шесть голов и отдал два ассиста в 13 матчах.