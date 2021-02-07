Полузащитник сборной России Александр Головин впервые с августа прошлого года выйдет в стартовом составе «Монако».

В 17:00 по московскому времени начнется матч 24-го тура чемпионата Франции «Ним» – «Монако». Стартовый состав монегасков выглядит следующим образом:

Леконт, Сидибе, Марипан, Бадиашиль, Балло-Туре, Диоп, Фофана, Чуамени, Головин, Фолланд, Бен Йеддер.

Напомним, что 30 августа в выездном матче второго тура против «Меца» (1:0 в пользу «Монако») Головин травмировал бедро и был вынужден пропустить четыре месяца. Вернувшись в строй в январе, Александр шесть раз выходил на замену, забив один гол и сделав две результативные передачи.

«Монако» с серией из шести побед занимает четвертое место, набрав 45 очков.