«Спартак» разгромил «Ригу» в спарринге на сборе в Дубае

Московский «Спартак» провел очередной контрольный матч, готовясь к весенней части сезона в ОАЭ. Команда Доменико Тедеско с результатом 4:0 обыграла чемпиона Латвии «Ригу».

Все голы были забиты во втором тайме. На 58-й минуте Роман Зобнин открыл счет после передачи Эсекьеля Понсе, а затем красно-белые реализовали два пенальти. На 65-й с «точки» забил Понсе, а на 85-й – Виктор Мозес.

Ну а на последних секундах встречи четвертый гол «Спартака» забил Джордан Ларссон. В этом раз автором голевого паса стал Зобнин.

Команда Тедеско завершила программу дубайского сбора и возвращается в Москву.

Товарищеский матч