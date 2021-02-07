Голы Кейна и Сона принесли «Тоттенхэму» победу над «Вест Бромвичем»

«Тоттенхэм» добился домашней победы над «Вест Бромвичем» (2:0) в матче 23-го тура Английской премьер-лиги.

Голами отметились форварды лондонской команды – Харри Кейн (54-я минута), пропустивший последние два матча «шпор» из-за травмы лодыжки, а также Сон Хен-Мин (58).

Подопечные Жозе Моуринью поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. Его сегодняшний соперник идет на предпоследнем, 19-м месте (12 очков).

13 февраля «Тоттенхэм» отправится в гости к лидеру чемпионата «Манчестер Сити», а днем позже «Вест Бромвич» примет у себя «Манчестер Юнайтед».

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