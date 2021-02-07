Норвежский полузащитник Бохинен близок к переходу в ЦСКА

Центральный полузащитник норвежского клуба «Стабек» Эмиль Бохинен находится в шаге от перехода в ЦСКА.
По информации издания TV2, 21-летний игрок вылетел в Мюнхен для прохождения медобследование перед своим трансфером в армейский клуб. Сам футболист согласен продолжить свою карьеру в России.
Бохинен является воспитанником академии «Стабека». В составе взрослой команды норвежец провел 73 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов. Контракт футболиста истекает в конце июля 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.
источник: TV2.no