Норвежский полузащитник Бохинен близок к переходу в ЦСКА

Центральный полузащитник норвежского клуба «Стабек» Эмиль Бохинен находится в шаге от перехода в ЦСКА.

По информации издания TV2, 21-летний игрок вылетел в Мюнхен для прохождения медобследование перед своим трансфером в армейский клуб. Сам футболист согласен продолжить свою карьеру в России.

Бохинен является воспитанником академии «Стабека». В составе взрослой команды норвежец провел 73 матча, забил девять голов и отдал десять ассистов. Контракт футболиста истекает в конце июля 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.