«Рейнджерс» не смогли на выезде обыграть «Гамильтон», упустив победу на последней минуте

В 28-м туре чемпионата Шотландии «Гамильтон» на своем поле сыграл вничью с лидером турнира «Рейнджерс». Встреча закончилась с результатом 1:1.

На 80-й минуте гости из Глазго вышли вперед, поскольку защитник «Гамильтона» срезал Брайан Истон срезал мяч в свои ворота. Спаслись хозяева от поражения на четвертой добавленной минуте (90+4). Восстановил равновесие Росс Каллахан.

«Рейнджерс» лишь в четвертый раз по ходу нынешнего чемпионата не смогли одержать победу. У команды Стивена Джеррарда 24 победы, четыре ничьи и 76 очков после 28 встреч.

Ближайший преследователь «Селтик» набрал 55 очков в 26 играх.

«Гамильтон» занимает последнее 12-е место, имея 20 очков после 26 матчей.