«Реал Сосьедад» разгромил «Кадис». Исак и Оярсабаль забили по два мяча

В 22-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома разгромил «Кадис» с результатом 4:1.

В составе хозяев дубли оформили Микель Оярсабаль и Александер Исак. Испанец реализовал пенальти на 26-й минуте, а на 34-й нанес точный удар с левой. Шведский форвард Исак поразил ворота гостей во втором тайме на 54-й и 59-й минутах.

Автором единственного гола «Кадиса» на 65-й стал Хайро Искьердо.

Гости весь второй тайм провели в меньшинстве. В конце первого тайма (45+3) был удален Маркос Лопес.

«Реал Сосьедад» одержал первую победу в чемпионате в нынешнем году. В четырех предыдущих турах баски трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.