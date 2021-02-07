Гендиректор «Риги»: После первого гола «Спартака» произошел судейский произвол

- Игра в первом тайме очень понравилась, наша команда показала красивый и хороший футбол. Жаль, что не реализовали свои моменты, два гола должны были забивать точно. После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошел судейский произвол - если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону. Я этого не понимаю. Даже игроки «Спартака» говорили об этом, - приводит слова Пронина «РИА Новости».

Ранее «Рига» на сборе в Дубае проиграла «Зениту» со счетом 0:4.