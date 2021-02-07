Жозе Моуринью: Я доволен сегодняшним настроем моей команды в игре «Вест Бромвичем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью оценил победу своей команды над «Вест Бромвичем» (2:0) в матче 23-го тура Английской премьер-лиги.

Отметим, что в составе «шпор» голы на свой счет записали форварды Харри Кейн и Сон Хен-Мин. Лондонский клуб смог прервать свою трехматчевую серию из поражений в чемпионате.

– Это был большой матч для нас. Я доволен настроем команды, ее целеустремленностью, единством, а также желанием победить. По моему мнению, мои ребята сегодня были очень, очень хороши, – цитирует португальца пресс-служба лондонцев.

«Тоттенхэм» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. 13 февраля команда Моуринью отправится в гости к лидеру чемпионата «Манчестер Сити».