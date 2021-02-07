«Ливерпуль» – «Манчестер Сити». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 23-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Робертсон, Вейналдум, Тьяго Алькантара, Джонс, Салах, Роберто Фирмино, Мане.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Рубен Диаш, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, Родриго, Бернарду Силва, Марез, Стерлинг, Фоден.
«Сити» лидирует в АПЛ, набрав 47 очков в 21 матче. «Ливерпуль» занимает четвертую строчку таблицы с 40 очками после 22 встреч.
источник: «Советский спорт»