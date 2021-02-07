Хет-трик и голевая передача Головина принесли «Монако» победу в выездном матче против «Нима»

В 24-м туре чемпионата Франции «Ним» на своем поле проиграл «Монако» со счетом 3:4.
К 12-й минуте гости вели 2:0 благодаря двум голам Александра Головина. Россиянин поразил ворота Батиста Рейне на 3-й и 12-й минутах, а автором двух голевых передач стал Фодо Балло-Туре.
Еще до перерыва «Ним» отыгрался. На 23-й отличился Люка До, а на 32-й – Зинедин Ферхат.
Во втором тайме на 62-й минуте Головин оформил хет-трик, а на 77-й добавил в трем забитым мячам голевой пас, помогая отличиться немцу Кевину Фолланду.
На 81-й минуте хозяева вновь сократили отставание до минимума стараниями Никласа Элиассона, но «Монако» все-таки сохранил победный счет до финального свистка.
Напомним, что 30 августа в выездном матче второго тура против «Меца» (1:0 в пользу «Монако») Головин травмировал бедро и был вынужден пропустить четыре месяца. Вернувшись в строй в январе, Александр шесть раз выходил на замену, забив один гол и сделав две результативные передачи.
Ранее российский полузащитник никогда не забивал три мяча в одном матче, выступая за монегасков.
«Монако» занимает четвертое место, одержав семь побед подряд и набрав 48 очков в 24 матчах.
«Ним» занимает последнее 20-ю строчку таблицы, имея 15 очков после 23 встреч.
14 февраля состоятся матчи «Монако» – «Лорьян» и «Дижон» – «Ним».
Чемпионат Франции
24-й тур
«Ним» – «Монако» – 3:4 (2:2)
Голы: До, 23, Ферхат, 32, Элиассон, 81 – Головин, 3, 12, 62, Фолланд, 77.
«Монако»: Леконт, Сидибе, Марипан, Бадиашиль, Балло-Туре (Энрике, 64), Диоп (Диатта, 46), Фофана (Фабрегас, 56), Чуамени, Головин (Агилар, 87), Фолланд, Бен Йеддер (Йоветич, 56).