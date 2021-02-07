Хет-трик и голевая передача Головина принесли «Монако» победу в выездном матче против «Нима»

В 24-м туре чемпионата Франции «Ним» на своем поле проиграл «Монако» со счетом 3:4.

К 12-й минуте гости вели 2:0 благодаря двум голам Александра Головина. Россиянин поразил ворота Батиста Рейне на 3-й и 12-й минутах, а автором двух голевых передач стал Фодо Балло-Туре.

Еще до перерыва «Ним» отыгрался. На 23-й отличился Люка До, а на 32-й – Зинедин Ферхат.

Во втором тайме на 62-й минуте Головин оформил хет-трик, а на 77-й добавил в трем забитым мячам голевой пас, помогая отличиться немцу Кевину Фолланду.

На 81-й минуте хозяева вновь сократили отставание до минимума стараниями Никласа Элиассона, но «Монако» все-таки сохранил победный счет до финального свистка.