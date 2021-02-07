«Айнтрахт» на выезде победил «Хоффенхайм» и поднялся в бундеслиге на четвертое место

В 20-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» на своем поле проиграл «Айнтрахту» с результатом 1:3.

Полузащитник гостей Филип Костич открыл счет на 15-й минуте. На 47-й хозяева отыгрались благодаря точному удару Ила Бебу с левой, однако затем «Айнтрахт» забил еще два мяча. На 62-й отличился Эван Н’Дика, а на 64-й – Андре Силва. Стоит отметить, что в обоих этих случаях Костич сделал голевые передачи.

«Айнтрахт» занимает четвертое место, набрав 36 очков и одержав семь побед при одной ничьей в последних восьми турах.

«Хоффенхайм» идет 12-м, имея 22 очка.

13 февраля «Хоффенхайм» встретится в Дортмунде с «Боруссией». «Айнтрахт» 14 февраля примет «Кельн».