«Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Атлетиком»

В 22-м туре чемпионата Испании «Атлетик» и «Валенсия» сыграли вничью 1:1.

На 43-й минуте защитник гостей Уго Гильямон забил в свои ворота. На 65-й «Валенсия» отыгралась. Габриэл Паулиста забил головой после подачи Карлоса Солера с углового.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не был включен в заявку на этот матч.

«Атлетик» занимает 10-е место с 25 очками после 21 игры, а «Валенсия» – 12-е. Команда Хави Грасии набрала 24 очка в 22 встречах.

14 февраля «Валенсия» сыграет в гостях с мадридским «Реалом». 15 февраля состоится матч «Кадис» – «Атлетик».