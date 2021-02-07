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«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ливерпуль»
07 февраля 21:22
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автор фото: ФК «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ливерпуль»

«Мерсисайдцы» потерпели третье поражение кряду на «Энфилде».

Футболисты «Манчестер Сити» переиграли «Ливерпуль» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Англии со счетом 4:1.

В составе «горожан» голами отметились Илкай Гюндоган (49-я и 73-я минуты), Рахим Стерлинг (76) и Филип Фоден (83). У «мерсисайдцев» отличился Мохамед Салах (63, пен.).

Отметим, что на 37-й минуте встречи Гюндоган не реализовал пенальти.

После этой встречи «Манчестер Сити» набрал 50 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Ливерпуль», имея в активе 40 очков, занимает четвертое место.

источник: «Советский спорт»
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