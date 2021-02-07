Кевин Фолланд: Головин – фантастический футболист и отличный парень

Форвард «Монако» Кевин Фолланд пообщался с журналистами после выездного матча 24-го чемпионата Франции против «Нима».

Монегаски одержали победу со счетом 4:3. Александр Головин, впервые выйдя в стартовом составе с августа прошлого года, сделал первый хет-трик в карьере, а также помог отличиться Фолланду.

«Головин – фантастический футболист, – цитирует Фолланда официальный сайт «Монако». – Три его забитых мяча и голевая передача это прекрасно доказали. Безусловно, он – лучший игрок матча. Не так то просто отыграть всю встречу, восстановившись после такой травмы. Он прошел долгий путь, делая шаг за шагом, и сегодня отыграл 80 минут на высочайшем уровне. Мы рассчитываем на него.

Головин – отличный парень. Мы с ним много общаемся и на поле, и вне поля, а потому прекрасно понимаем друг друга».

В турнирной таблице лиги 1 «Монако» занимает четвертое место, одержав семь побед подряд и набрав 48 очков в 24 матчах.