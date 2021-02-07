Дубль Барроу помог «Болонье» разгромить «Парму»

В 21-м туре чемпионата Италии «Парма» дома проиграла «Болонье» со счетом 0:3.
Гамбийский нападающий гостей Муса Барроу оформил дубль, поразив ворота Луиджи Сепе на 15-й и 33-й минутах. Автором двух голевых передач стал Никола Сансоне.
На второй добавленной минуте второго тайма (90+2) Риккардо Орсолини сделал перевес команды Синиши Михайловича крупным.
«Болонья» поднялась на 13-е место, набрав 23 очка.
«Парма» находится в зоне вылета на предпоследней 19-й строчке таблицы. У желто-синих 13 очков. Их безвыигрышная серия длится 12 матчей (четыре ничьи и восемь поражений).