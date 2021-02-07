Евгений Ловчев: Рондон – хороший футболист, а у ЦСКА нет таранного центрфорварда

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев оценил перспективу перехода Саломона Рондона из китайского клуба «Далянь Ифан» в ЦСКА.

«Рондон – игрок нашего чемпионата, – отметил Ловчев в интервью для «Метарейтинга». – Играл в Англии, где хороший футбол. Он хороший футболист, который поможет команде. У ЦСКА нет таранного центрфорварда, им не хватает наконечника. Подносчики снарядов в лице Влашича и Фернандеса существуют, да и другие ребята тоже. А Чалов подсдал, откровенно говоря. Если Рондон перейдет в ЦСКА, то у команды будет побольше верховых передач в штрафной площади».

С 2012 по 2015 годы Рондон играл в чемпионате России за «Рубин» и «Зенит», забив 33 гола и сделав восемь результативных передач в 73 матчах РПЛ.

В «Далянь Ифан» венесуэлец перешел из английского «Вест Бромвича» в 2019 году.