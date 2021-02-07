Дриусси будет играть за «Зенит» до конца нынешнего сезона

Себастьян Дриусси останется в «Зенит» до завершения нынешнего сезона.

По информации «Метарейтинга», петербургский клуб намерен сохранить 24-летнего нападающего до лета. К тому же, в настоящий момент у «Зенита» нет никаких конкретных предложений по поводу трансфера аргентинца.

В то же время, летом в Санкт-Петербурге будут вновь готовы рассмотреть вопрос о возможной продаже Дриусси.

Себастьян перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в июле 2017 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету два гола и две результативные передачи в 17 матчах.