«Палмейрас» с Луисом Адриано в составе проиграл «Тигрес» в полуфинале Клубного чемпионата мира

В первом полуфинале Клубного чемпионата мира бразильский «Палмейрас» проиграл мексиканскому клубу «УАНЛ Тигрес» с результатом 0:1.

Встреча прошла в катарском городе Эр-Райян.

Единственный гол забил на 54-й минуте бывший нападающий сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк, реализовав пенальти.

За «Палмейрас» отыграл весь матч бывший нападающий московского «Спартака» Луис Адриано. Напомним, что клуб из Сан-Паулу – обладатель Кубка Либертадорес, а «УАНЛ Тигрес» выиграли Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

Во втором полуфинале в понедельник 8 февраля встретятся египетский «Аль-Ахли» и немецкая «Бавария».