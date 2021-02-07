Крэйг Вудкрофт: Провели эмоциональный матч, в котором было много удалений и голов

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал волевую победу команды в матче с «Сочи» (4:3).

- Мы провели эмоциональный матч, в котором было много удалений и голов. Отмечу, что наши парни выложились на сто процентов, проявив не только самоотдачу, но и гибкость. Так, во втором перерыве мы изменили форчек - то, как мы действуем в чужой зоне без шайбы. Это изменило течение игры, - приводит слова Вудкрофт пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 61 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 36 очками занимает десятое место.