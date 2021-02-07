Юрген Клопп: Мне понравился наш футбол. Очень трудно объяснить, почему мы проиграли 1:4

Юрген Клопп дал комментарий для телекомпании BBC после матча 23-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

Красные на «Энфилде» уступили со счетом 1:4.

«Я увидел действительно хорошую игру и серьезные ошибки, – отметил главный тренер «Ливерпуля». – С такими ошибками ты, скорее всего, пропустишь. Думаю, легко согласиться с тем, что в первом тайме была по-настоящему хорошая игра, и обе команды старались создать проблемы друг другу. До перерыва мне много понравилось.

Во втором тайме «Сити» изменил систему игры, а мы недостаточно интенсивно работали в центре поля. После нашего гола игра могла пойти по-другому, но Алиссон допустил две серьезные ошибки, пропустил два гола, а затем был шедевр Фодена.

Это поражение могло бы стать ударом, но сегодня я увидел очень уверенную в себе команду, если честно. Мне понравился наш футбол. Очень трудно объяснить, почему мы проиграли 1:4. Многое из сегодняшнего матча я хотел бы увидеть в следующих играх. Это сто процентов».