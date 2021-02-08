Хосеп Гвардиола: В феврале никто не становится чемпионом

После крупной победы в выездном матче чемпионата Англии против «Ливерпуля» главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его команду еще рано поздравлять с завоеванием титула.

«Сегодня мы будем праздновать, но уже завтра опять будем тренироваться, – отметил Гвардиола в послематчевом интервью для BBC. – В феврале никто не становится чемпионом. Я не умею предсказывать будущее, но могу сказать, что предстоит работать и еще раз работать.

Я благодарен игрокам, но эта победа уже в прошлом. Мы сыграли великолепно, и я не могу отрицать того, что мы счастливы. Однако сейчас только февраль».

«Сити» победил на «Энфилде» со счетом 4:1.

Команда Гвардиолы лидирует в АПЛ, набрав 50 очков в 22 встречах. У ближайшего преследователя «Манчестер Юнайтед» 45 очков после 23 матчей.