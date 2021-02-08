«Челси» в гостях обыграл «Шеффилд Юнайтед»

Футболисты «Челси» переиграли «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счетом 2:1. В составе «синих» точными ударами отметились Мэйсон Маунт (43-я минута) и Жоржиньо (58), еще один гол в этой встрече на свой счет записал защитник лондонцев Антонио Рюдигер (54), отправивший мяч в собственные ворота.

После этой игры «Челси» набрал 39 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед» с 11 очками занимает 20-е место.