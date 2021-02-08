Нико Ковач: Головин - фантастический игрок

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением об игре Александра Головина в матче с «Нимом».

- Он фантастический игрок, я очень рад победе и рад за него. Это был его первый выход в стартовом составе за долгое время. Он топ-игрок. У него невероятно качественные удары и передачи. Он лучший игрок матча, в этом нет никаких сомнений, - цитирует Ковача «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Монако».

В турнирной таблице чемпионата «Монако» занимает четвертое место, одержав семь побед подряд и набрав 48 очков в 24 матчах.