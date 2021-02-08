«Барселона» в концовке встречи вырвала победу в матче с «Бетисом»

Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Бетисом» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 3:2.

В составе севильской команды голами отметились Борха Иглесиас (38-я минута) и Виктор Руис (75). У каталонского клуба отличились Лионель Месси (59) и Франсишку Тринкау (87), еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Бетиса» Руис (68).

После это игры «Барселона» набрала 43 очка и расположилась на второй строчке в турнирной таблице примеры. «Бетис» с 30 очками занимает седьмое место.

В следующем туре «Барселона» 13 февраля примет «Алавес», а «Бетис» 14 февраля в гостях сыграет с «Вильярреалом».