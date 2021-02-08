«ПСЖ» на выезде переиграл «Марсель»

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Марселем» в гостевой встрече 24-го тура чемпионата Франции со счетом 2:0.

В составе «парижан» голами отметились Килиан Мбаппе (9-я минута) и Мауро Икарди (24).

На первой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник «Марселя» Димитри Пайет.

Добавим, что встреча стала сотой в истории противостояния клубов во всех турнирах: в 45 играх победу праздновал «ПСЖ», в 33 – «Марсель», еще 22 матча завершились вничью.

После этой победы «ПСЖ» набрал 51 очко и занимает третье место в турнирной таблице лиги 1. «Марсель» с 33 очками расположился на девятом месте.