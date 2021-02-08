Рональд Куман: «Барселона» обыграла «Бетис» за счет мастерства и проявленного характера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман подвел итоги матча 22-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (3:2).

«Мы провели ротацию футболистов. Нужно отметить менталитет команды, показанный в тяжелом матче, который мы выиграли за счет своего мастерства и проявленного характера.

Первый тайм мы провели не слишком хорошо. Я не увидел у моей команды искры.

Очень рад голу Тринкау. Рики Пуч и Пьянич тоже хорошо поработали», — цитирует голландского специалиста Marca.

После этой игры «Барселона» набрала 43 очка и расположилась на второй строчке в турнирной таблице Примеры. От лидирующего «Атлетико» каталонцы отстают на семь очков, проведя на два матча больше.