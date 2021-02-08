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08 февраля 09:47
автор: Юрий Нечаев

Тухель остался доволен игрой «Челси» в победном матче против «Шеффилда»

Лондонцы одержали третью победу подряд в АПЛ.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Англии против «Шеффилда» (2:1).

«Заслуженная победа, в целом, я доволен. Так укрепляется уверенность, после чего становится проще.

Когда Вернер играет так, мы счастливы. Голы придут, если он продолжит в том же духе.

Соперники все еще нам не забивали, мы сделали это сами. В моменте с автоголом Рюдигера были проблемы с концентрацией и коммуникацией. Такого происходить не должно», – цитирует немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, победу лондонцам принесли точные удары Мэйсона Маунта и Жоржиньо.

После этой игры «Челси» набрал 39 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» с 11 очками занимает последнее, 20-е место.

Следующие матчи в чемпионате Англии обе команды проведут 15 февраля. «Челси» примет «Ньюкасл», а «Шеффилд» сыграет в гостях с «Вест Хэмом».

источник: BBC
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