Тухель остался доволен игрой «Челси» в победном матче против «Шеффилда»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Англии против «Шеффилда» (2:1).

«Заслуженная победа, в целом, я доволен. Так укрепляется уверенность, после чего становится проще.

Когда Вернер играет так, мы счастливы. Голы придут, если он продолжит в том же духе.

Соперники все еще нам не забивали, мы сделали это сами. В моменте с автоголом Рюдигера были проблемы с концентрацией и коммуникацией. Такого происходить не должно», – цитирует немецкого специалиста BBC Sport.

Напомним, победу лондонцам принесли точные удары Мэйсона Маунта и Жоржиньо.