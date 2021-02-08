«Краснодар» ведет переговоры о покупке лучшего бомбардира чемпионата Турции

Но осуществить трансфер будет проблематично, так как цена на габонского нападающего подскочила до 10 миллионов евро, сообщает Metaratings.

Увеличение стоимости обусловлено невероятной результативностью Бупендза в нынешнем сезоне. В данный момент габонец возглавляет гонку бомбардиров с 17 голами в 21 матче. Не способствует продвижению сделки и закрывшееся трансферное окно в Турции 1 февраля ( у турецкого «Хатайспора» не будет возможности найти замену своему лучшему нападающему). «Краснодар» не оставляет попыток сбить цену и провести сделку для укрепления команды перед возобновлением чемпионата России и матчей в Лиге Европы.

Добавим, что к Бупендза также ранее проявляли интерес московское и киевское «Динамо», итальянский «Дженоа», турецкие «Галатасарай» и «Истанбул Башакшехир».