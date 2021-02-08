Хосеп Гвардиола: Пенальтистом команды может стать Эдерсон

«Да у нас есть проблема с реализацией пенальти. В важные моменты нам нельзя промахиваться, и не важно при этом, кто бьет. Мне придется подумать над кандидатурой Эдерсона, следующий пенальти может исполнить он», - цитирует Гвардиолу The Sun.

Напомним, что во вчерашнем матче «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» (1:4) подопечные Гвардиолы вновь не реализовали пенальти, промахнулся Илкай Гюндоган.

Добавим, что «Манчестер Сити» после вчерашней победы упрочил свое лидерство в АПЛ, набрав в 22 матчах 50 очков.