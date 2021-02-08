Килиан Мбаппе: «ПСЖ» не думает о «Барселоне». Мы должны сосредоточиться на следующей игре Лиги 1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил надежду, что бразилец Неймар останется в клубе, а также признался, что в настоящее время все внимание парижан сосредоточено на чемпионате Франции.

«Тот факт, что Неймар заявляет о своей любви к «ПСЖ», — отличная новость. Надеюсь, что он будет долгие годы писать историю клуба.

Думает ли «ПСЖ» об игре с «Барселоной»? Нет, мы часто теряли очки в, поэтому должны сосредоточиться на следующем матче Лиги 1. В предыдущие годы мы могли акцентировать внимание на Лиге чемпионов, но сейчас мы отстаем в чемпионате Франции», — цитирует француза Canal +.

В турнирной таблице французского первенства действующий чемпион страны занимает третье место, отставая от лидирующего «Лилля» на три очка.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с «Барселоной». Первая встреча состоится 16 февраля в Испании.