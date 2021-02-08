Головин стал лучшим игроком тура в чемпионате Франции по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам 24-го тура Лиги 1.
По информации источника, в состав попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, ставший автором хет-трика и голевой передачи в игре с «Нимом» (4:3). Портал оценил игру хавбека 10 баллов – это самая высокая оценка среди всех футболистов, попавших в сборную.
Состав команды выглядит следующим образом:
Голкипер: Бенитес («Ницца»);
Защитники: Флоренци («ПСЖ»), Гравийон («Лорьян»), Сиссе («Сент-Этьен»), Камара («Ницца»);