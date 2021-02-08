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Головин стал лучшим игроком тура в чемпионате Франции по версии WhoScored
08 февраля 11:31

Головин стал лучшим игроком тура в чемпионате Франции по версии WhoScored

Россиянин получил за свою игру 10 баллов.

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам 24-го тура Лиги 1.

По информации источника, в состав попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, ставший автором хет-трика и голевой передачи в игре с «Нимом» (4:3). Портал оценил игру хавбека 10 баллов – это самая высокая оценка среди всех футболистов, попавших в сборную.

Состав команды выглядит следующим образом:

Голкипер: Бенитес («Ницца»);

Защитники: Флоренци («ПСЖ»), Гравийон («Лорьян»), Сиссе («Сент-Этьен»), Камара («Ницца»);

Полузащитники: Головин («Монако»), Саванье («Монпелье»), Андре («Лилль»), Лаборд («Монпелье»);

Нападающие: Фолланд («Монако»), Депай («Лион»).

В нынешнем сезоне Головин принял участие в девяти матчах, отличившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

На данный момент «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.

источник: WhoScored.com
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