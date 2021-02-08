Дмитрий Губерниев: Головин - молодец, но не нужно эйфории

«Головин-молодец. Его для этого и брали. Он очень хороший футболист. Оправился от травмы, теперь играет. Но это его работа. Он ее делает очень хорошо, мы за него очень рады. Не нужно эйфории. Это как если бы мне сказали, что я молодец, что не ругаю без причины наших биатлонистов во время репортажей», - приводит слова Дмитрия Губерниева официальный сайт «Матч-ТВ».

Напомним, что российский полузащитник в матче «Ним» - «Монако» (3:4) отметился четырьмя результативными действиями: три забитых мяча и одна голевая передача.

Отметим, что «Монако» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 48 очками в активе.