«Аль-Ахли» арендовал экс-форварда «Милана» Ньянга до конца сезона

Пресс-служба саудовского клуба «Аль-Ахли» сообщила о подписании арендного соглашения с нападающим «Ренна» Мбайе Ньянгом.
Отмечается, что 26-летний сенегалец проведет в новом клубе вторую половину нынешнего сезона. После чего команда имеет право выкупить игрока.
Ньянг выступал за «Ренн» с августа 2018 года. В общей сложности он провел 92 матчей, забил 30 голов и отдал девять ассистов. Ранее он защищал цвета «Милана», «Дженоа», «Торино», «Кана», «Монпелье» и «Уотфорда».
За сборную Сенегала форвард отыграл 15 встреч (4 гола).
источник: «Советский спорт»