Чидера Эджуке: Не случайно выбрал РПЛ. Это боевая лига, требующая от футболистов максимальных усилий

Хавбек московского ЦСКА Чидера Эджуке оценил уровень российской премьер-лиги.

«Я не случайно выбрал российский чемпионат для продолжения карьеры. У вас очень боевая лига, требующая от футболистов максимальных усилий.

Здесь нельзя всегда оставаться на одном уровне, нужно развиваться, непрерывно расти, стремиться к большему и прогрессировать.

Чемпионат России – очень напряженный турнир, тут много борьбы. Хотелось бы избежать параллелей с голландской лигой. Сравнивать очень сложно, поскольку чемпионаты кардинально отличаются по стилю», – цитирует Эджуке Bobsoccer.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник отыграл за ЦСКА 19 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас.