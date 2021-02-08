Адвокат Вадим Лялин: Выплата Широковым штрафа 100 тысяч рублей может затянуться

«Суд оставил приговор без изменения, меру наказания - без изменения. То есть, сто часов исправительных работ и сто тысяч штрафа. К работам Роман ещё не приступил, потому что процедура такова, что отсюда документы будут отправляться в тот суд, который выносил приговор. Там будут подготовлены документы в местные органы исполнения наказания. И уже тогда они определят ту меру наказания, которую Роман будет реализовывать. Что касается штрафа, то Роман Николаевич не так хорошо работает, потому что у него сейчас понижена заработная плата до тридцати тысяч рублей. И с этой зарплаты он обязательно все сто тысяч будет выплачивать, как положено по закону. Как приставы определят, так долго Роман Николаевич и будет выплачивать данный штраф», - сказал адвокат в беседе со Sport24.

Напомним, что экс-игрок сборной России Роман Широков, участвовавший в любительском турнире по футболу, напал и избил арбитра Никиту Данченкова прямо во время матча.