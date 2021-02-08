Хавбек ЦСКА Эджуке: Горд, что мне удалось поучаствовать в победах над «Спартаком» и «Динамо»

Полузащитник московского ЦСКА Чидера Эджуке оценил свое положение в стане армейцев.

«Я счастлив и горд, что мне удалось внести свою лепту и поучаствовать в великолепных победах над такими тяжёлыми соперниками, как «Спартак» и «Динамо». Эти матчи доставили огромную радость. Но я уверен, что самые приятные эмоции в ЦСКА ждут меня в будущем. Верю, что мы поборемся за победу в чемпионате и Кубке России. Для клуба важно пробиться в Лигу чемпионов, это очень серьёзная цель. Ещё я надеюсь, что это будет происходить из года в год, а не только сейчас. ЦСКА должен регулярно занимать высокие места и играть в лучших турнирах.

Впоследствии, когда я уже покину клуб, смогу оглянуться назад и сказать – как же здорово, что я выступал за ЦСКА! Мы с ребятами очень много выиграли, у нас много наград и трофеев. Придёт понимание, что жизнь прошла не напрасно, а я много сделал для команды. Это будут лучшие воспоминания, которые я с трепетом буду переживать снова и снова. Необходимо развиваться и прикладывать максимум усилий, чтобы это всё стало реальностью», – цитирует игрока Bobsoccer.

Добавим, что в текущем сезоне полузащитник отыграл за ЦСКА 19 матчей, забил два гола и отдал один голевой пас.