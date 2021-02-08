Александр Бубнов: Атакующий образ Головина в «Монако» повлияет на его роль в сборной России

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3).

Напомним, что 24-летний хавбек стал автором хет-трика, а также отдал голевую передачу на Кевина Фолланда. Портал WhoScored, а также французское издание L'Equipe признали россиянина лучшим игроком прошедшего тура.

– До перерыва Александр играл на позиции правого инсайда, после – левого, действовал в атакующей тройке. Этот образ Головина, ярко выраженного игрока группы атаки, повлияет и на его роль в сборной, – приводит слова Бубнова Sportbox.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в девяти матчах, отличившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

На данный момент «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 48 очков.