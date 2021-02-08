Алексей Татаев: Сейчас я бы с удовольствием вернулся в клуб РПЛ, регулярно выступающий в еврокубках

Центральный защитник чешского клуба «Млада Болеслав» Алексей Татаев рассказал о том, в каком из чемпионатов он бы хотел продолжить свою карьеру в будущем.

Напомним, что 22-летний россиянин выступает в чемпионате Чехии с января 2019 года. В общей сложности он принял участие в 51 матче, забив четыре гола.

– С одной стороны, как и у всех детишек, с детства есть мечта играть в Европе, в Лиге чемпионов, выигрывать трофеи. А с другой, есть реальность – из-за карантина границы закрыты, и хочется просто быть поближе к семье. Сейчас с удовольствием вернулся бы в Россию. В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом. А через три-четыре года можно было бы спокойно возвращаться к идее уехать в Европу, – сказал в интервью Татаев.

В России защитник защищал цвета «Краснодара», воспитанником которого и является. За основную команду «быков» он провел лишь одну встречу.

Нынешнее соглашение Татаева с «Младой Болеслав» рассчитано до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.