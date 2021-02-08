Алексей Татаев: Молодежная сборная России будет нацелена на победу на Евро-2021

Центральный защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев оценил перспективы национальной команды в финальном раунде чемпионата Европы-2021.

Напомним, что турнир состоится в Венгрии и Словении с 9 по 26 июня. Подопечные Михаила Галактионова попали в группу С, где сыграют против сборных Франции, Дании и Исландии.

– Хотелось бы достичь хорошего результата на Евро. Главная цель? Выиграть, конечно. У всех такое отношение в России… Когда говоришь, что хочешь выиграть чемпионат, все смеются: «Ты чего, мы же русские!» Этот менталитет надо убрать, Когда один говорит: «Наша цель – выиграть», все должны сказать: «Да, мы сможем!» – сказал Татаев.

В соревнованиях примут участие 16 команд, восемь из которых пробьются в плей-офф. В прошлом розыгрыше Евро победителем стала команда Испании.