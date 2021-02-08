Ольга Смородская: Считаю, что пока Миранчук сильнее Головина

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила игру двух российских игроков, выступающих в Европе – Алексея Миранчука из «Аталанты» и Александра Головина, представляющего «Монако».

– Алексей потихонечку адаптируется, вписывается. Он будет только прогрессировать, это очень талантливый игрок. Я в него верю. И думаю, что Гасперини тоже начал в него верить. Может, от него ждали еще большего, но большее стоит других денег.

Я считаю, что пока Миранчук сильнее Головина. Чем? Как я могу это объяснить? Тем, как он играет. Он видит поле, хорошо открывается. Если бы него немного больше работала команда, он бы забивал больше, – цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре прошлого года из «Локомотива» за 14,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 25-летний игрок принял участие в 16 матчах, забив четыре гола.

Что касается Головина, то бывший хавбек ЦСКА присоединился к «Монако» в июле 2018 года. За это время он провел в команде 74 встречи, отличился 11 забитыми мячами и 12 результативными передачами.