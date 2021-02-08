Танасиевич рассказал о драке Колодина с португальцами

«Я помню этот день. Предыгровая тренировка. Там была дуэль: Колодин зарубился с Жорже Рибейру, братом Манише. А Манише как раз прыгнул на них. Мы с Димой Булыкиным прыгнули за Дениса. Я считаю, что Колодин был прав», - сказал в интервью Metaratings Йован Танасиевич.

Черногорский защитник выступал за московское «Динамо» в период с 2003 по 2009 год, с перерывом на аренду в «Ростов» в 2006 году.

Добавим, что португальцы ненадолго задержались в составе российского клуба. Полузащитник Манише провел лишь один сезон 2005/06 (тринадцать матчей), а защитник Рибейру пробыл два года с 2005 по 2007(двадцать семь матчей).