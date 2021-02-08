«ПСЖ» и «Реал» обсудили возможный трансфер Рамоса

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L'Equipe, президент французского клуба пообещал не контактировать с защитником Серхио Рамосом, пока он окончательно не откажется продлевать контракт с «Реалом».

Ранее сообщалось, что футболист решил покинуть команду. Он недоволен условиями нового договора.

Напомним, испанец выступает за «Реал» с 2005 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас. Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. Таким образом, он может перебраться в другую команду на бесплатной основе.