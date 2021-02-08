Леонид Слуцкий: Будущее Головина? Не все зависит от него

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, работавший с Александром Головиным в ЦСКА, оценил шансы российского хавбека перебраться в топ-клуб.

«Будущее Головина? Не всё зависит от него. Были ситуации, когда он стабильно играл в «Монако», но клуб выглядел плохо в предыдущих сезонах. У Саши не было возможностей двигаться дальше. Очень сложно выделяться в команде, которая меняет тренеров и играет нестабильно. В этом году «Монако» железно находится в топ-4, но у Саши была травма.

Куда можно двигаться из «Монако»? Только в большой клуб, потому что «Монако» – сам по себе большой клуб. Тот факт, что они занимали 10-е места, – это просто так сложилось. Из «Монако» ты не можешь двинуться в клуб плюс-минус такого уровня. Это должен быть один из 12 топ-клубов мира, либо же продолжать играть в «Монако». Тем более если они попадут в Лигу чемпионов», – цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Напомним, Головин был куплен у ЦСКА летом 2018 года. Сумма сделки составила 30 млн евро.

Ранее сообщалось, что игрок попал в сферу интересов лондонского «Челси».