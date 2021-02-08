Клопп пошутил по поводу ошибок Алиссона в матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шуточной форме прокомментировал ошибки вратаря красных Алиссона в домашней встрече 23-го чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Может, у него замерзли ноги? Звучит смешно, но такое возможно», – цитирует «Метарейтинг Украина» интервью Клоппа для телеканала Sky Sports.

Две грубые ошибки Алиссона в середине второго тайма помогли забить голы игрокам «Манчестер Сити» Илкаю Гюндогану и Рахиму Стерлингу. В итоге «горожане» победили «Ливерпуль» на «Энфилде» с результатом 4:1.

Команда Клоппа занимает четвертое место в АПЛ, на десять очков отставая от лидера чемпионата «Манчестер Сити».