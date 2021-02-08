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08 февраля 16:55
автор: Виктор Шарафудинов

Иван Ордец: Я очень скучаю по сборной Украины

Защитника перестали вызывать в национальную команду после того, как он в июле 2019 года перешел в московское «Динамо».

Иван Ордец прокомментировал ситуацию с отсутствием приглашений в сборную Украины.

Воспитанник донецкого «Шахтера» ранее провел 12 матчей и забил один гол в составе украинской команды.

«Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной Украины, – цитирует «Метарейтинг Украина» интервью защитника московского «Динамо» для Чемпионат.com – Мне не надо ничего объяснять, я все прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает».

Ордец перешел в «Динамо» из «Шахтера» в июле 2019 года и с тех пор не получал вызовов от Андрея Шевченко. Свой последний на данный момент за сборную Украины Иван провел 27 марта 2018 года, когда принял участие в товарищеской игре против Японии.

В нынешнем сезоне 28-летний украинец сыграл за московских динамовцев 19 матчей, забив один гол.

источник: «Метарейтинг Украина»
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