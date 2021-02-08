Защитник «Наполи» Манолас из-за травмы пропустит около месяца

Официальный сайт «Наполи» сообщил о состоянии здоровья греческого защитника Костаса Маноласа, который получил травму правой лодыжки в матче чемпионата Италии против «Дженоа» в минувшую субботу.

Обследование выявило растяжение с вовлечением передней малоберцово-таранной связки. Манолас пропустит как минимум три недели, после чего врачи вновь оценят его состояние.

Из-за травмы Костас не сможет помочь «Наполи» в первом матче полуфинала Кубка Италии против «Аталанты». Эта встреча пройдет в Бергамо в среду 10 февраля.

Также греку придется пропустить матчи против «Ювентуса» и «Аталанты» в серии А, а также обе игры 1/16 финала Лиги Европы против испанской «Гранады».

6 февраля «Наполи» проиграл в гостях у «Дженоа» со счетом 1:2, а Манолас был заменен на 68-й минуте. Костас в нынешнем сезоне с учетом всех турниров провел 22 матча за неаполитанскую команду.