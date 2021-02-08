«Уверенности не хватало». Хомуха оценил дебютный матч Кокорина в серии А

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил игру Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».
Напомним, 29-летний нападающий провел первый поединок за «фиалок» в домашней игре 21-го тура серии А против миланского «Интера» (0:2).
«Бросалось в глаза, что он испытывает сложности. Уверенности не хватало. Он очень быстро отыгрывался от мяча и это были не развивающие передачи, а сдерживающие – поперек, назад. Его покупали как форварда и в Италии, чтобы проявить себя, необходимо развивать атаку вперед, брать инициативу на себя. К сожалению, в первой игре он этого не продемонстрировал. Но в то же время «Фиорентина» играла против сильного соперника. Возможно, с командами пониже уровнем он и сможет блеснуть, но пока в глаза бросается, что он испытывает определенные психологически проблемы», – цитирует Хомуху «РБ-Спорт».